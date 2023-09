TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Live My Life For You yang dipopulerkan oleh grup band Firehouse.

Lagu ini dirilis oleh Firehouse pada tahun 1995.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Live My Life For You - Firehouse:

You know you're everything to me

Kau tahu bagiku kau segalanya

And I could never see the two of us apart

Dan takkan sanggup kulihat kita berdua terpisah

And you know I give myself to you

Dan kau tahu kuberikan diriku padamu

And no matter what you do I promise you my heart

dan tak peduli apapun yang kau lakukan kujanjikan hatiku untukmu

I've built my world around you and I want you to know

Tlah kubangun duniaku di sekelilingmu dan kuingin kau tahu

I need you like I've never needed anyone before

Kubutuh dirimu seolah tak pernah kubutuh orang lain sebelumnya

CHORUS

I live my life for you

Kubaktikan hidupku untukku

I want to be by your side in everything that you do

Kuingin di dekatmu apapun yang kau lakukan

And if there's only one thing you can believe is true

Dan andai hanya ada satu hal yang bisa kau yakini

I live my life for you

Kubaktikan hidupku untukmu

I dedicate my life to you,

Kudedikasikan hidupku untukmu,

You know that I would die for you

Kau tahu aku rela mati untukmu

But our love would last forever

Tapi cinta kita kan abadi selamanya

And I will always be with you

Dan aku kan selalu bersamamu

And there is nothing we can't do

Dan tak ada yang tak bisa kita lakukan

As long as we're together

Asalkan kita bersama

I just can't live without you and I want you to know

Aku tak bisa hidup tanpamu dan aku ingin kau tahu

I need you like I've never needed anyone before

Kubutuh dirimu seolah tak pernah kubutuh orang lain sebelumnya

CHORUS

I live my life for you

Kubaktikan hidupku untukku

I want to be by your side in everything that you do

Kuingin di dekatmu apapun yang kau lakukan

And if there's only one thing you can believe is true

Dan andai hanya ada satu hal yang bisa kau yakini

I live my life for you

Kubaktikan hidupku untukmu

I live my life for you

Kubaktikan hidupku untukmu

