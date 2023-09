Chord Gitar dan Lirik Lagu Englishman in New York - Sting, Dinyanyikan Salma Indonesia Idol 2023

Sting - Simak Chord Gitar dan Lirik Lagu Englishman in New York yang dipopulerkan oleh Sting, Dinyanyikan juga oleh Salma Salsabil di Indonesia Idol 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Englishman in New York yang dipopulerkan oleh Sting.

Dirilis pada tahun 1988, lagu Englishman in New York ini masuk dalam album yang bertajuk Nothing Like The Sun.

Lagu Englishman in New York dapat dikategorikan dalam musik aliran jazz.

Selain itu, Salma Salsabil juga menyanyikan lagu Englishman in New York ini pada fase Elimination 3 Indonesian Idol 2023.

Lagu ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang berasal dari Inggris sedang beradaptasi di kota New Ypork.

Dengan perbedaan budaya, ia pun tetap membawa keaslian dirinya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Englishman in New York - Sting

(Verse 1)

Em A Bm

I don't drink coffee I take tea my dear

Em A Bm

I like my toast done on one side

Em A Bm

And you can hear it in my accent when I talk

Em A Bm

I'm an Englishman in New York

Em A Bm

See me walking down Fifth Avenue

Em A Bm

A walking cane here at my side