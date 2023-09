Duet dengan Isyana Sarasvati Hingga Aksi Turun Ke Penonton, Jared Leto Getarkan Soundrenaline 2023

Momen Isyana Sarasvati duet dengan 30 Seconds To Mars di Soundrenaline 2023, Ancol Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jared Leto bersama bandnya, 30 Seconds to Mars sukses beri hiburan untuk para penggemarnya di Jakarta.

30 Seconds To Mars tampil dalam gelaran Soundrenaline 2023 di hari pertama dengan menyajikan aksi panggung yang sangat entertaining.

Walk on Water jadi lagu pembuka 30 Seconds to Mars saat tampil di Soundrenaline 2023.

Penonton mulai panas ketika lagu Kings & Queens serta beberapa lagu lawas seperti Attack hingga Beautiful Lie dinyanyikan Jared Leto sebagai vokalis.

"Aku tahu kalian ingin mendengarkan lagu-lagu lama kami, mari bernyanyi bersamaku," kata Jared Leto di panggung Soundrenaline 2023, Ancol Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Band tersebut membuat kaget penonton dengang menghadirkan Isyana Sarasvati di panggung tersebut.

Jared mengatakan bahwa ia sengaja ingin mengundang penyanyi lokal, sehingga keduanya pun kemudian membawakan lagu 'Stuck'.

"Ayo, Isyana, naik ke panggung! Aku sengaja ingin mengajak penyanyi lokal yang terbaik untuk manggung bersamaku," ujar Jared Leto.

"Mari beri panggung untuk Isyana," sambungnya.

Aksi 30 Seconds to Mars diakhiri dengan lagu Closer to the Edge, aksi Jared Leto turun ke penonton dan berada di tengah-tengah penggemarnya membuat riuh Soundrenaline malam itu.

Caption 2: Momen Jared Leto turun ke penonton berbaur di tengah penggemarnya sebelum 30 Seconds To Mars selesai tampil, Ancol Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023)