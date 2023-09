God Bless Jadi Acuan Slank Terus Bermusik di Industri Tanah Air

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhadi Wira Satriaji atau kerap disapa Kaka Slank ikut hadir memberikan sambutan dalam rangkaian ulang tahun ke-50 God Bless di Synchronize Fest 2023.

Kali ini kaka tidak tampil melainkan memberikan sambutannya kepada Ahmad Albar cs atas pencapaian 50 tahun di industri musik Tanah Air.

Baca juga: Synchronize Fest 2023 Sediakan Ruang Bermain Anak

Kemudian Kaka menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan jati dirinya sebagai seorang musisi rock ketika mendapat inspirasi bermusik dari God Bless.

"Akhirnya gw dapet identitas yang tepat buat gw mewakili gw rock music, dulu gw beli kaset judulnya hits collection disitu isinya kompilasi ada Deep Purple, Led Zeppelin, The Rolling Stones dll itu kaste gw sayang-sayang banget karena semua lagu di situ mewakili gw," kata Kaka Slank, Sabtu (2/9/2023).

"Dan karena jiwa kampung gw terus bergejolak, gw pengin tahu ada ngga sih Indonesia lokal heores seperti Deep Purple dll, kita punya God Bless," lanjutnya.

anya

Ketika pentolan grup musik Slank ini mulai mengenal God Bless kemudian menjadi acuan baginya untuk bisa menjadi seorang rock n roll.

Begitupun dengan cara bernyanyi Ahmad Albar yang membuat Kaka Slank termotivasi untuk bisa menjadi bintang rock.

"Mulai sejak itu God Bless jadi acuan gw jadi how to be rock n roll star, lu liat sampai hari ini God Bless seperti apa, jadi cara bernyanyi gw waktu belajar nyanyi gw selalu ngeliatnya gimana sih Ahmad Albar nyanyi, dan ngeliat bandnya gimana sih bikin bandnya, tongkrongannya keren, kostumnya bagus selalu god bless jadi acuan," ujar Kaka.

Baca juga: Synchronize Fest 2023 Sediakan Ruang Bermain Anak

Kini Kaka mengatakan God Bless tidak bisa tergantung di industri musik Tanah Air.

"Suaranya Ahmad Albar engga akan pernah digantiin di God Bless, God Bless ganti vokalis, engga mungkin men," tegas Kaka.

Kemudian karir God Bless pun menjadi contoh bagi grup musik Slank selama berkarir.

"Slank juga salah satunya selalu gimana caranya engga mau kalah, kalau God Bless masih ada brarti slank engga boleh engga ada," pungkasnya.

Baca juga: Line Up Hari Kedua Synchronize Fest 2023, Ada God Bless hingga Opick

Diketahui God Bless menjadi salah satu bintang tamu dalam festival musik Synchronize Fest 2023.

Bertajuk God Bless 50 tahun, Ahmad Albar cs ini berkolaborasi dengan sederet musisi seperti Ardhito Pramono, Kelompok Penerbang Roket, Barasuara, Iksan Skuter, Isyana Sarasvati, Scaller hingga Soegi Bornean.