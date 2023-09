Lirik dan Terjemahan Lagu Demons - Doja Cat: How My Demons Look

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Demons yang dinyanyikan oleh Doja Cat.

Lagu Demons telah dirilis pada 1 September 2023.

Diketahui, lagu Demons merupakan single ketiga dari album studio keempat Doja Cat yang akan datang, yakni bertajuk Scarlet.

Official video lagu Demons telah dirilis di YouTube Doja Cat pada 1 September 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Demons - Doja Cat:

[Chorus]

Yeah, ayy

How my demons look (How them demons)

Now that my pockets full? (Ayy, ayy, ayy, yeah, ayy)

How my demons look (Ayy, yeah)

Now that you b*tches shook? (B*tch)

Yeah, how my demons look (Ayy, yeah)

Now that my pockets full? (Yeah, ayy, yeah, yeah)

How my demons look (B*tch, ayy)

Yeah, now that you b*tches shook?

[Verse 1]

I am on to bigger things

I just bought a limousine (A limousine)

You live like me in your dreams (Yes, you do)

I just quit the nicotine (I did)

If you throwin' d*ck at me (Do it, n*gga)

That shit should be big at least (Do it, n*gga)

Nigga, I'ma bring the heat

I'ma bring the cold (The cold)

You should bring your skis (Brr)

I'm a f*ckin' queen (Queen)

I am expeditiously (See it, b*tch)

Are you off a key? (You off a key?)

I would never let you in my V.I.P

We are enemies, we are foes

Who are you and what are those?

You are gross

Percocet got you playing with your nose

[Chorus]

Yeah, ayy

How my demons look (How them demons)

Now that my pockets full? (Ayy, ayy, ayy, yeah, ayy)

How my demons look (Ayy, yeah)

Now that you b*tches shook? (B*tch)

Yeah, how my demons look (Ayy, yeah)

Now that my pockets full? (Yeah, ayy, yeah, yeah)

How my demons look (B*tch, ayy)

Yeah, now that you b*tches shook?

[Verse 2]

I'm a puppet, I'm a sheep, I'm a cash cow

I'm the fastest-growing b*tch on all your apps now

You are tired of me 'cause I'm on your ass now

You are mad at me 'cause I am all they slap now

I can nap now

Lots of people that were sleeping say I rap now

Lots of people's hopes and dreams are finally trashed now

Lots of people say they met me in the past now

I done took the spotlight and made 'em black out

I done took the whole d*ck and blew my back out

I just swallowed all his kids and spit the class out

I take the trash out, mm

I'm finna cash out, uh

B*tch, do not pass out

[Chorus]

Yeah, ayy

How my demons look (How them demons)

Now that my pockets full? (Ayy, ayy, ayy, yeah, ayy)

How my demons look (Ayy, yeah)

Now that you b*tches shook? (B*tch)

Yeah, how my demons look (Ayy, yeah)

Now that my pockets full? (Yeah, ayy, yeah, yeah)

How my demons look (B*tch, ayy)

Yeah, now that you b*tches shook?

Terjemahan Lagu Demons - Doja Cat:

Bagaimana penampilan iblisku (Bagaimana iblismu)

Saat sekarang dompetku sudah tebal

Bagaimana penampilan iblisku

Sekarang kalian para pel*cur terkejut (J*lang)

Ya, bagaimana penampilan iblisku

Saat sekarang dompetku sudah tebal

Bagaimana penampilan iblisku (J*lang)

Ya, sekarang kalian para j*lang terkejut

Sekarang aku mengincar hal yang lebih besar

Aku baru saja membeli limusin (Limusin)

Kamu hidup seperti aku dalam mimpimu (Ya, benar)

Aku baru saja berhenti dari nikotin (Ya)

Jika kamu melemparkan pen*s ke arahku (Lakukan itu)

Setidaknya omong kosong itu harusnya besar (Lakukan)

Aku akan membuat suasananya panas

Aku akan membuatnya dingin (Dingin)

Kamu harus membawa alat skimu

Aku adalah ratu sialan

Aku akan secepatnya (Lihat, j*lang)

Apakah kamu kehabisan akal? (Apakah kamu kehabisan akal?)

Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke wilayah VIP-ku

Kita adalah musuh, kita adalah musuh

Siapa kamu dan apa itu?

Kamu menjijikkan

Percocet membuatmu memainkan hidungmu

Bagaimana penampilan iblisku (Bagaimana iblismu)

Saat sekarang dompetku sudah tebal

Bagaimana penampilan iblisku

Sekarang kalian para pel*cur terkejut? (J*lang)

Ya, bagaimana penampilan iblisku

Saat sekarang dompetku sudah tebal

Bagaimana penampilan iblisku (Pel*cur)

Ya, sekarang kalian para j*lang terkejut?

Aku adalah boneka, aku adalah domba, aku adalah sapi perah

Aku adalah wanita j*lang yang paling cepat berkembang di seluruh aplikasimu sekarang

Kamu lelah melihatku karena aku selalu berada di mana-mana

Kamu marah kepada mereka karena hanya aku yang selalu mereka bicarakan sekarang

Aku akan beristirahat sekarang

Banyak orang yang tertidur bilang aku sedang rap sekarang

Banyak harapan dan impian orang yang telah pupus sekarang

Banyak orang mengatakan mereka pernah bertemu denganku di masa lalu, sekarang

Aku sudah mengambil spotlight dan membuat mereka berada di kegelapan

Aku telah mengambil semuanya dan bekerja keras

Aku telah menelan semua anaknya dan memuntahkannya

Aku membuang sampahnya

Aku akhirnya mengambil cashnya

J*lang, jangan pingsan

Bagaimana penampilan iblisku (Bagaimana penampilan iblisku)

Saat sekarang dompetku sudah tebal? (Ayy, ayy, ayy, ya, ayy)

Bagaimana penampilan iblisku (Ayy, ya)

Sekarang kalian para pel*cur terkejut (J*lang)

Ya, bagaimana penampilan iblisku (Ayy, ya)

Saat sekarang dompetku tebal (Ya, ayy, ya, ya)

Bagaimana penampilan iblisku (J*lang, ayy)

Ya, sekarang kalian para pel*cur terkejut

