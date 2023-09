Lirik Lagu dan Terjemahan Butterfly - Christina Perri: Blinded By Your Sideways Smiles

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Butterfly yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Christina Perri.

Lagu Butterfly dirilis pada 11 Maret 2014 dalam album 'Head Or Heart'.

Lagu pop berdurasi 3 menit 47 detik itu telah mendapatkan lebih dari 6,9 ribu like sejak pertama kali diunggah di YouTube.

Simak lirik lagu Butterfly yang dinyanyikan oleh Christina Perri lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

You're a pretty butterfly

Kau seperti kupu-kupu yang cantik

You keep on passing by

Kau terus berlalu lalang

To another land inside my hands

Ke tempat lain di dalam genggamanku

Your home is in the sky

Rumahmu di langit

And there's a lesson waiting to be learned

Dan ada pelajaran yang menunggu tuk dipahami

The fire starters always get the best

para pemicu api selalu dapatkan yang terbaik

And the good guys never get the girl

Dan pria-pria baik tak pernah dapatkan gadis

No shooting stars cannot fix the world

Tak ada bintang jatuh yang tak bisa indahkan dunia

Now you've made the same mistakes

Kini kau tlah lakukan kesalahan yang sama

But I won't this time

Tapi kali ini takkan kulakukan

No I won't this time

Kali ini takkan kulakukan

And you're a pretty butterfly

Dan kau seperti kupu-kupu yang cantik

And I believe all the lies

Dan aku percaya semua dustamu

Blinded by your sideways smiles

Buta karena senyumanmu

And the kindness in your eyes

Dan kebaikan di matamu

But there's a limit to your fly

Tapi terbangmu ada batasnya

I can offer you a better life

Bisa kutawarkan padamu hidup yang lebih baik

But you keep on flying from the light

Tapi kau terus terbang menjauh dari cahaya

And I've lost my faith in wrong and right

Dan aku sudah hilang keyakinan pada salah dan benar

And I've made the same mistakes

Dan tlah kulakukan kesalahan yang sama

But I won't this time

Tapi kali ini takkan lagi

No I won't this time

Kali ini takkan lagi

I know exactly what you do

Aku tahu pasti apa yang kau lakukan

I made them sure I studied you

Kuyakinkan mereka aku tlah mempelajarimu

You won't pick me

Kau takkan memilihku

I'm just a breeze underneath your wings

Aku hanyalah angin di bawah sayapmu

So I pray each night you change your mind

Maka kuberdoa tiap malam agar kau berubah pikiran

And maybe I'm worth the fight

Dan mungkin aku layak diperjuangkan

But I am wrong every time

Tapi aku selalu saja salah

You only know how to fly

Yang kau tahu hanyalah terbang

You only know how to fly

Yang kau tahu hanyalah terbang

You only know how to fly

Yang kau tahu hanyalah terbang

