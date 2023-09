Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Hati - Devano: Andai Kau Tau Betapa Ku Merindumu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord gitar dan lirik lagu Surat Hati milik Devano.

Penyanyi dan aktor asal tanah air, Devano merilis lagu berjudul Surat Hati pada 11 Agustus 2023.

Lagu tersebut diciptakan sendiri olehnya dan diproduseri oleh Rafly Ape.

Surat Hati kini sudah dapat didengarkan di berbagai layanan streaming musik digital.

Berikut ini chord kunci gitar Surat Hati Devano:

A# C Dm

A# C Dm

ku tuliskan surat cinta ini

A# C

agar kau teringat

Dm

bila aku pergi

Gm C

malam yang sunyi

-A# Am D

kau buat seolah berbunyi

Gm Am

dan sunyi sepi berubah

A# C

menari-nari

F C

namamu terkenang di dalam hati

Dm C

dan trus ku simpan

A# Am Gm C

andai kau tau betapa ku merindumu

F C

untarkan semua kata-kata manis

Dm C

dari hatimu

A# Am Gm

rasakan bebasnya menai ke mimpiku

C A#

atau langsung ke hatiku

A# C Dm

huuhu huh, huh

A# C Dm

kau hangatkan sisi dingin ini

A# C

magismu terbayang hanyut

Dm

di fikirku

houwo houwo o

Gm C

malam yang sunyi

-A# Am D

kau buat seolah berbunyi

Gm Am

dan sunyi sepi berubah

A# C

menari-nari

F C

namamu terkenang di dalam hati

Dm C F

dan trus ku simpan

A# Am Gm C

andai kau tau betapa ku merindumu

F C

untarkan semua kata-kata manis

Dm C F

dari hatimu

A# Am Gm

rasakan bebasnya menari ke mimpiku

C Gm

atau langsung ke hatiku

Am A#

bila memang ini nyata

-Am Gm Am A# C

mengapa semua terasa menakutkan

F

kapal tak berlayar

A# D

langit tanpa biru hmm

G D

namamu terkenang di dalam hati

Em D G

dan trus ku simpan

C Bm Am D

andai kau tau betapa ku merindumu

G D

untarkan semua kata-kata manis

Em D G

dari hatimu

C Bm Am

rasakan bebasnya menari ke mimpiku

D Em D A

atau tak lagi bersatu hu

Am D G

maafkan diriku ku mau kau bahagia

