Chord Gitar Kisah Kasih di Sekolah - Chrisye, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kisah Kasih di Sekolah dari Chrisye.

Chord gitar Kisah Kasih di Sekolah dalam artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord gitar Kisah Kasih di Sekolah - Chrisye

[Intro] C Am C Am



C G

Resah dan gelisah menunggu di sini

C F G

Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan

C F G

Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu

Dm C

Berdusta pada guru

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C

Menanti pacar jawabku

[Reff]

C Em F G C F G

Sungguh aneh tapi nyata tak kan terlupa

C Em F G Am

Kisah kasih di sekolah dengan si dia

Dm C G C

Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah

Dm C G C

Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah

[Intro] C Am C Am

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C F G

Menanti pacar jawabku



[Kembali ke Reff 2x]

(Tribunnews.com)