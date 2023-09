Chord Gitar Lagu Ora Iso - Difarina Indra ft Fendik Adella, Lirik: Wis Lalekke Kabeh, Kenangan

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar lagu Ora Iso yang dibawakan oleh Difarina Indra ft Fendik Adella.

Penggalan lirik "Wis lalekke kabeh kenangan sing tau ono, Tak cubo kuat iso nompo, ora popo sayang", merupakan lirik lagu Ora Iso - Difarina Indra ft Fendik Adella.

Lirik lagu Ora Iso - Difarina Indra ft Fendik Adella tersebut ditulis oleh Muhammad Iqbal atau populer dengan nama Miqbal GA.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta Tak Terpisahkan - Niken Salindry ft Masdddho, Lirik: Duh Denok Gandulane Ati

Berikut chord gitar lagu Ora Iso - Difarina Indra ft Fendik Adella:

Intro : G C D G

Em Am C D

G C

Udane sore sing tau dadi saksi

D G -D/F#

Nalikone sampean medhot janji

Em Am

Sabendino anane mung kalah ro salah

C D

Soyo suwe mboten betah

C D G

Cukup semanten.. nggonku berjuang

C D G

Tresnoku saiki mpun kadung ilang

Reff :

Em Bm

Sakdurunge sayang

C G

Aku njaluk ngapuro

Am D G

Aku wis gawe atimu loro

Em Bm

Saktenane sayang

C G

Kabeh wis tak getuni

Am D G

Saktenane aku sih pingin bali

Em Bm

Wis lalekke kabeh

C G

Kenangan sing tau ono

Am D G

Tak cubo kuat iso nompo

Em Bm

Ora popo sayang

C G

Kabeh wis tak ngapuro

Am D G

Nanging mbaleni sorry wis ora iso

Musik :

Em Bm C G -D/F#

Em Bm C D

C D G

Cukup semanten nggonku berjuang

C D G

Tresnoku saiki mpun kadung ilang

Reff :

Em Bm

Sakdurunge sayang

C G

Aku njaluk ngapuro

Am D G

Aku wis gawe atimu loro

Em Bm

Saktenane sayang

C G

Kabeh wis tak getuni

Am D G

Saktenane aku sih pingin bali

Em Bm

Wis lalekke kabeh

C G

Kenangan sing tau ono

Am D G

Tak cubo kuat iso nompo

Em Bm

Ora popo sayang

C G

Kabeh wis tak ngapuro

Am D G

Yen kon mbaleni sorry wis ora iso

Am D G

Yen kon mbaleni sorry wis ora iso

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dumes - Difarina Indra Adella, Lirik Seprene Ro Aku, Senenge Karo Liyane

Video Musik lagu Ora Iso - Difarina Indra ft Fendik Adella

(Tribunnews.com)