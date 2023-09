Chord Gitar Lagu Tri Suaka ft Dodhy Kangen Band - Merayu Tuhan: di Saat Ku Menatap Langit

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Merayu Tuhan yang dinyanyikan oleh Tri Suaka feat Dodhy Kangen Band.

Lagu ini, diciptakan oleh Dodhy Kangen Band.

Kini, video musiknya masuk daftar trending di YouTube, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Chord Gitar Mengudara - Idgitaf, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Gm C F -C Dm

Gm Gm A A

Dm

Disaat ku Menatap Langit

C Dm

Apa engkau juga menatapnya

Dm

Cobalah kau pejamkan mata

C Dm

Gerimis jatuh bagai air mata

Gm

Kuharap dirimu

C

bisa menunggu

A

Besar harap aku ingin

Dm

bertemu

Gm

Sumpah mati diriku sangat

A A

rindu

Dm Gm

Aku coba merayu Tuhanku

C F

Berdoa di dalam sujudku

A# Gm

Jika ditakdirkan kita bersatu

A Dm

Betapa bahagia hati aku

D Gm

Memiliki kamu anugerah

C F

Kau perhiasan yang kupunya

A# Gm

Kusebut namamu di dalam doa

A Dm

Semoga Kita Bersama

C A# A A

Dm

Disaat ku Menatap Langit

C Dm

Apa engkau juga menatapnya

Dm

Cobalah kau pejamkan mata

C Dm

Gerimis jatuh bagai air mata

Gm

Kuharap dirimu

C

bisa menunggu

A

Besar harap aku ingin

Dm

bertemu

Gm

Sumpah mati diriku sangat

A A

rindu

Gm Gm Dm Dm

Gm Gm A# A Dm Dm

Dm Gm

Aku coba merayu Tuhanku

C F

Berdoa di dalam sujudku

A# Gm

Jika ditakdirkan kita bersatu

A Dm

Betapa bahagia hati aku

D Gm

Memiliki kamu anugerah

C F

Kau perhiasan yang kupunya

A# Gm

Kusebut namamu di dalam doa

A Dm A

Semoga Kita Bersama

Dm Gm

Aku coba merayu Tuhanku

C F

Berdoa di dalam sujudku

A# Gm

Jika ditakdirkan kita bersatu

A Dm

Betapa bahagia hati aku

D Gm

Memiliki kamu anugerah

C F

Kau perhiasan yang kupunya

A# Gm

Kusebut namamu di dalam doa

A Dm Dm

Semoga Kita Bersama

A# Gm

Kusebut namamu di dalam doa

A Dm Dm

Semoga Kita Bersama

(Tribunnews.com)