Chord Gitar dan Lirik Lagu Sia-sia Merindu - Maulana Ardiansyah: Salahku Dimana Membuatmu Kecewa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan chord lagu Sia-sia Merindu yang dibawakan oleh Maulana Ardiansyah.

Diketahui, lagu yang dibawakan oleh Maulana Ardiansyah ini tengah trending di Youtube Music.

Lagu dangdut berjudul Sia-sia Merindu ini aslinya milik musisi asal Purwakarta, Aprilian.

Lantaran populer, beberapa musisi lokal lantas membuat cover lagu tersebut, salah satunya Maulana Ardiansyah.

Simak lirik dan chord lagu Sia-sia Merindu di bawah ini:

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kau Tigakan Cintaku - Elkasih, Mengapa Ku Selalu Tak Pernah Benar di Mata Indahmu

Capo fret 4

Intro: Am F Am F

Am F E

Dm Am F E

Am F

apa kabarmu duhai kekasihku

G Am

sudah lama kita tak bertemu

Dm Am

entah dimana kini kau berada

F E

ku merindumu oh cinta

Am F

sekian lama aku menunggu

G Am

larut dalam menanti cintamu

Dm Am

kini kau kembali bersama dirinya

F E Am

orang yang pernah membuatmu terluka

G

sesak di dalam dada

C

melihat kau dan dia

Dm

harapan yang ku nanti

F E

ternyata sia-sia

Reff:

Am

salahku di mana membuatmu kecewa

Dm

sedangkan diriku tak pernah mendua

G

mengapa kau tega

F Am

merajut cinta bersamanya

G C

sesabarnya diriku menanti dirimu

Dm Am

semudahnya dirimu lukai hatiku

G C

kuikhlaskan semua kau bersama dia

Dm E Am E

jika memang itu membuatmu bahagia

Musik: Am Dm G F Am

G C Dm Am

G C Dm -E Am

Am F

sekian lama aku menunggu

G Am

larut dalam menanti cintamu

Dm Am

kini kau kembali bersama dirinya

F E Am

orang yang pernah membuatmu terluka

G

sesak di dalam dada

C

melihat kau dan dia

Dm

harapan yang ku nanti

F E

ternyata sia-sia

Reff:

Am

salahku dimana membuatmu kecewa

Dm

sedangkan diriku tak pernah mendua

G

mengapa kau tega

F Am

merajut cinta bersamanya

G C

sesabarnya diriku menanti dirimu

Dm Am

semudahnya dirimu lukai hatiku

G C

kuikhlaskan semua kau bersama dia

Dm E Am E

jika memang itu membuatmu bahagia

Outro: Am Dm G F Am

G C Dm Am

G C Dm -E Am

(fadeout)

(Tribunnews.com)