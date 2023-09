Lirik Lagu dan Terjemahan As The World Caves In - Sarah Cothran, Sedang Viral di TikTok

Sarah Cothran - Inilah lirik dan terjemahan dari lagu As The World Caves In yang dinyanyikan oleh Sarah Cothran, saat ini sedang viral di TikTok.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu As The World Caves In, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lagu berjudul As The World Caves In, saat ini sedang viral di TikTok.

As The World Caves In merupakan lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan pertama kali oleh Matt Maltese.

Namun kemudian lagu ini dinyanyikan ulang oleh YouTuber Sarah Cothran, dan kini lagunya menjadi sound populer di TikTok baru-baru ini.

Lagu yang dicover oleh Sarah Cothran ini sudah menjadi sound dari 50,4 ribu konten di TikTok.

Sarah Cothran menyanyikannya dalam versi dan sudut pandang perempuan.

Lirik Lagu As The World Caves In - Sarah Cothran:

My feet are aching

And your back is pretty tired

And we've drunk a couple bottles, babe

And set our grief aside

The Papers say it's doomsday

The button has been pressed

We're gonna nuke each other up boys