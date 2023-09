Lirik Lagu dan Terjemahan Get A Guitar – RIIZE: You Play Me Like Dun, Dun, Dun

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Get A Guitar yang dipopulerkan oleh boy band baru, RIIZE di bawah ini.

Telah lama ditunggu, boy group terbaru SM Entertainment, RIIZE, resmi debut dengan merilis single berjudul, Get A Guitar.

Sejak awal kemunculannya, boy group pendatang baru ini memang sudah banyak menyita perhatian pencinta musik K-Pop.

Tak lain karena adanya dua member yang pernah debut di NCT yaitu, Shotaro dan Seung Chan.

Berikut ini lirik lagu Get A Guitar milik RIIZE, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan The BAT - NCT U: Uri Gyeokcha Meolli Beollige

If you want something to play with get a guitar

Neowa nae neukkimdaero, make it sijakae bwa

Bal bakjareul matchugo

Soneun snapping like one, two, five

Modu jipjunghae jwo when I play the guitar

'Cause I know, you know?

Ooh, baby, ooh

I love it, neowa matchuneun nun

Ooh, baby, ooh

I love it, neowa matchuneun chum

Rhythm soge geuryeoboneun haetsal

Gadeuk dameun kkum in my heart

Tell me while

You play me like dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun nun

Baby, dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun chum (Ah, yеah)

Get, get, get, gеt a guitar

Get, get, get, get a guitar (Ooh)

Get, get, get, get a guitar

Get, get, get, get a guitar (Eh)

If you want something

To play with get a guitar (Get, get, get, get a guitar)

Gabyeopge tuk

Eokkaee mego sijakae bwa (Get, get, get, get a guitar)

Eh, bultaoreul love and youth (Youth)

Oechineun sungan feel the vibe (Feel the vibe)

Mami ganeun daero play it, get a guitar

'Cause I know, you know?

Ooh, baby, ooh (Yeah, yeah)

I love it, neowa matchuneun nun (Oh, baby)

Ooh, baby, ooh

I love it, neowa matchuneun chum

Rhythm soge geuryeoboneun haetsal

Gadeuk dameun kkum in my heart

Tell me while

You play me like dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun nun

Baby, dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun chum (Ah, yeah)

Na-na, na-na-na-na, ooh

Baby

Get, get, get a, get a guitar

You got me, ooh

Ooh, baby, ooh (Oh, baby)

I love it, neowa matchuneun nun (Yeah, yeah, yeah)

Ooh, baby, ooh

I love it, neowa matchuneun chum (Oh, I love it, neowa matchuneun chum)

Nega wonhadeon geu sungan

Dareun saenggakdeureun da beoseona

Tell me while

You play me like dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun nun

Baby, dun, dun, dun

Still I love it, neowa matchuneun chum (Ah, yeah)

Get, get, get, get a guitar

Get, get, get, get a guitar (Woo; Ah, yeah)

Get, get, get, get a guitar

Get, get, get, get a guitar

Get, get, get, get a guitar