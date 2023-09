Putri Ariani Disebut Punya Suara Malaikat Saat Nyanyi 'I Still Haven’t Found What I’m Looking For'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi Putri Ariani di babak semi final America's Got Talent banjir pujian dari dewan juri.

Tak hanya Simon Cowell yang terpukau dengan suara Putri Ariani ketika membawakan lagu 'I Still Haven’t Found What I’m Looking For'.

Baca juga: Cakra Khan Tolak Bikin Konten Bareng Simon Cowell dan Juri AGT 2023 Lain, Mengapa?

Namun tiga juga lainnya juga ikut melemparkan pujian kepada Putri Ariani yang tampil memukau.

Heidi Klum menuturkan bahwa suara Putri sangat indah, bahkan ia merasa seprti mendengar suara malaikat ketika Putri tampil.

"Kamu terdengar sangat indah, dan aku bicara sama diri aku sendiri mungkin aku sedang mendengar malaikat bernyanyi," ucap Heidi Klum dikutip Tribunnews.com, Rabu (6/9/2023).

Heidi berharap Bono, vokalis dari U2 mendengar penampilan Putri Ariani. Ia ingin Bono bisa mengetahui bahwa lagunya sangat indah dibawakan Putri Ariani.

Baca juga: Putri Ariani Tampil Spaktakuler di Semifinal Americas Got Talent 2023, Semua Juri Standing Ovation

"Sangat indah, aku berharap Bono dapat mendengar ini dan semoga kamu beruntung. Kamu punya suara yang menakjubkan," ujar Heidi disambut tepuk tangan penonton.

Sementara itu Sofia Vergara mengaku belum pernah mendengar penyanyi dengan suara seindau Putri Ariani.

Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani kembali unjuk gigi dalam semi final America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023), juri di ajang ini pun standing ovation. (kolase/Youtube)

"Aku merasa belum pernah mendengar hal seindah ini dalam hidupku," ungkap Sofia.

"Itu (penampilan) yang spektakuler, setiap nadanya, perasaan yang kamu bawa membuat kamu ikut merasa luar biasa," lanjutnya.

Sementara itu Howie Mandel tak banyak bicara dan hanya menyebut penampilan Putri Ariani sempurna.

Putri Ariani pun berharap dapat banyak vote dari penonton AGT 2023 agar dirinya bisa lanjut ke babak selanjutnya.