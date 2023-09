Putri Ariani Kembali Memukau di Semifinal AGT 2023, Sukses Bikin Simon Cowell Tak Bisa Berkata-kata

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Ariani melanjutkan perjuangannya di America's Got Talent. Video penampilannya sudah dirilis di YouTube hari ini.

Dalam urutan unggahan di YouTube, Putri Arini tampil paling akhir dengan membawakan lagu 'I Still Haven’t Found What I’m Looking For' milik U2.

Masih dengan penampilan menggunakan grand pianonya, Putri Ariani memukai keempat dewan juri AGT 2023.

Salah satu juri ajang tersebut, Simon Cowell mengatakan bahwa ia tak bisa berkata-kata saat melihat penampilan Putri.

Bahkan ia menyebut Putri memberikan versi yang indah dalam lagu 'I Still Haven’t Found What I’m Looking For'.

"Aku gak bisa banyak berkata-kata saat ini. Aku berpikiri betapa indahnya suara kamu, betapa indahnya versi (lagu) yang kamu bawakan," ucap Simon Cowell dikutip Tribunnews.com, Rabu (6/9/2023).

Bahkan Simon menyebut penampilan seperti Putri Ariani yang membuatnya masih mau jadi juri ajang pencarian bakat itu.

"Sejujurnya karena inilah aku masih melakukan pekerjaan ini untuk saat-saat seperti ini. Dengan tulus aku katakan itu indah," kata Simon.

Keputusan Simon Cowell memberikan Golden Buzzer ke Putri Ariani di ajang di America's Got Talent (AGT) juga menjadi sorotan media asing. (Kolase Tribunnews)

Di akhir video, Putri Ariani mengucapkan rasa terimakasih pada Simon Cowell serta orang-orang yang sudah mendukungnya.

Ia juga meminta bantuan vote agar bisa lolos di babak selanjutnya usai penampilan di semi final.

"Aku mau berterimakasih pada Simon dan semua orang yang mendukung aku, kalian sudah merubah hidup aku dan tolong berika vote untukku," tutur Putri Ariani.

Setelah ini, nasib Putri Ariani dalam AGT bakal ditentukan dalam babak pemungutan suara.

Dalam e-flyer resmi America’s Got Talent, disampaikan bahwa voting bisa dikirim via aplikasi resmi yang tersedia di App Store atau Google Play.