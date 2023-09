Chord Gitar Lagu Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya - Hindia: Lakukan Apa yang Kau Mau Sekarang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia dalam artikel ini.

Lagu Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya dirilis pada tahun 2023.

Tembang ini diciptakan oleh Baskara Putra.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya - Hindia:

Capo : fret 4

[Intro]

C Em F G#m Am Am G

C Em F G#m Am

Em F F#m G

[Verse 1]

Bm C F

Besok coba kau izin pulang cepat..

Am G

Bilang saja siapa sedang sakit

C F

Lusa coba izin terlambat..

Am G

Bilang saja kau celaka sedikit..

[Verse 2]

C F

Habiskan cutimu sebelum resign..

Am

I know you're scared,

G

But it's totally fine..

C F

Karena kau bukan mesin assembly line..

Am

Lihat promo liburan

G

Babe that's a sign..

[Pre-Chorus]

F Em Dm

Oh, karena ku tahu..

G Am F

Kalimat itu ada di ujung mulutmu

Em Dm

Oh, karena kau tahu..

G Am

Tak mau lakukan itu seumur hidupmu

[Chorus]

C G Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em Dm

Hidup ini tak ada artinya, maka

G

Kau bebas mengarang maknanya seorang

C G Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em

Lagipula hidup akan berakhir

Dm G C

maka lakukan apa yang kau mau, sekarang

[Bridge]

F

Berdansalah, kau raja dunia..

Am G

Karir ini tak ada artinya..

C F

Berdansalah, kau ratu dunia..

Am G

Hidup ini tak ada artinya..

[Verse 3]

C F

Besok coba kau berbohong sedikit..

Am F

Lalu kau melupa saat diungkit

C F

Bisa juga kau jujur saja..

Am G F

Separahnya kau akan makin lega..

[Pre-Chorus]

F Em Dm

Oh, karena ku tahu..

G Am F

Kalimat itu ada di ujung mulutmu

Em Dm

Oh, karena kau tahu..

G Am

Tak mau lakukan itu seumur hidupmu

[Chorus]

C G Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em

Hidup ini tak ada artinya,

Dm

Maka kau bebas mengarang

G C

Maknanya seorang

G Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em

Lagipula hidup akan berakhir

Dm G C

Maka lakukan apa yang kau mau, sekarang

G Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em

Hidup ini tak ada artinya,

Dm

Maka kau bebas mengarang

G C

Maknanya seorang

B Am

Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Gm

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

F Em

Lagipula hidup akan berakhir

Dm G C

Maka lakukan apa yang kau mau, sekarang

[Outro]

Dm

Berdansalah, kau raja dunia..

Em F

Karir ini tak ada artinya..

Em Dm

Berdansalah, kau ratu dunia..

Em F C

Hidup ini tak ada artinya..

