TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wake Me Up When September Ends yang dipopulerkan oleh grup band Green Day.

Lagu Wake Me Up When September Ends dirilis pada tahun 2004.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day:

Summer has come and passed

Musim panas telah datang dan berlalu

The innocent can never last

Orang yang tidak bersalah tidak akan pernah bisa bertahan lama

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Like my father's come to pass

Seperti adanya ayahku yang sebentar

Seven years has gone so fast

Tujuh tahun berlalu begitu cepat

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Here comes the rain again

Di sini hujan turun lagi

Falling from the stars

Jatuh dari bintang-bintang

Drenched in my pain again

Dibasahi rasa sakitku lagi

Becoming who we are

Menjadi diri kita sendiri

As my memory rests

Sembari ingatanku beristirahat

But never forgets what I lost

Tapi tak pernah lupa yang hilang dariku

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Summer has come and passed

Musim panas telah datang dan berlalu

The innocent can never last

Orang yang tidak bersalah tidak akan pernah bisa bertahan lama

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Ring out the bells again

Membunyikan bel lagi

Like we did when spring began

Seperti yang kita lakukan saat musim semi datang

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Here comes the rain again

Di sini hujan turun lagi

Falling from the stars

Jatuh dari bintang-bintang

Drenched in my pain again

Dibasahi rasa sakitku lagi

Becoming who we are

Menjadi diri kita sendiri

As my memory rests

Sembari ingatanku beristirahat

But never forgets what I lost

Tapi tak pernah lupa yang hilang dariku

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Summer has come and passed

Musim panas telah datang dan berlalu

The innocent can never last

Orang yang tidak bersalah tidak akan pernah bisa bertahan lama

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Like my father's come to pass

Seperti adanya ayahku yang sebentar

Twenty years has gone so fast

20 tahun berlalu begitu cepat

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

Wake me up when September ends

Bangunkan aku ketika bulan September berakhir

