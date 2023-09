Chord Yang Terlupakan - Iwan Fals, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Yang Terlupakan dari Iwan Fals.

Chord Yang Terlupakan pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

[Intro] C G Am -G

C G Am Em F Fm -G

C G Am G

Denting piano kala jemari menari

F C Dm F

Nada merambat pelan di kesunyian malam

Fm C

Saat datang rintik hujan

G Am

Bersama sebuah bayang

F G C

Yang pernah terlupakan...

[Intro] C G Am -G 2x

[*]

C G Am G

Hati kecil berbisik, untuk kembali padanya

F C

Seribu kata menggoda

Dm F

Seribu sesal di depan mata

Fm C G Am

Seperti menjelma waktu aku tertawa

F G C

Kala memberimu dosa

...G Am G

C G Am G

Oh...maafkanlah

C G F G

Oh...maafkanlah

[Reff]

C Em

Rasa sesal di dasar hati

F G

Diam tak mau pergi

C Em F G

Haruskah aku lari dari kenyataan ini

F Fm C Bm Am

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

F G C

Namun senyummu tetap mengikuti

[Interlude] Em Am G F Em Dm G

C Em Am G F Em Dm F G

Kembali ke [*] [Reff]

(Tribunnews.com)