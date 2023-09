Michelle Ashley Dikabarkan Didekati Billy Syahputra, Ini Pengakuan Putri Pinkan Mambo

Laporan Wartawan Wartakota, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah mengalami pelecehan seksual diduga dilakukan ayah tirinya, anak Pinkan Mambo yakni Michelle Ashley dikabarkan dekat dengan presenter Billy Syahputra.

Michelle Ashley buka suara. Ia membantah kabar dirinya punya hubungan spesial atau khusus dengan adik kandung Olga Syahputra itu.

"Iya kami Cuma deket as a friend aja sih, engga lebih," kata Michelle Ashley ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Michelle mengakui pertemanan mereka pun tidak biasa saja. Sebab, ia dan Billy sempat bertemu diluar dari pekerjaan atau pertemuan ketika syuting sebuah program.

"Jadi waktu itu kita pertama kali ketemu di acara televisi. Terus dari situ kita mulai tukeran Instagram terus mulai hang out itu sih," ucapnya.

Michelle mengakui sosok Billy Syahputra adalah lelaki yang baik dan peduli kepada semuanya, baik kepada dirinya hingga para pekerjanya.

"Terus ya bang Billy tuh tampan," ungkapnya.

Kendati demikian, Michelle Ashley belum terpikir untuk menjadikan Billy Syahputra kekasihnya. Ia masih nyaman dengan hubungannya yang sekarang.

"Kalau misalnya ada sesuatu terjadi atau lebih nanti kita lihat. Just go with the flow aja," ujar Michelle Ashley. (ARI).