Sinopsis Film The Outpost, Pertempuran Tentara AS dan Pejuang Taliban, Tayang Malam Ini di Trans TV

Cover film the Outpost - Sinopsis film The Outpost tayang malam ini di Bioskop Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film The Outpost yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Jumat (8/9/2023) pukul 21.00 WIB.

The Outpost merupakan film asal Amerika yang dirilis tahun 2020.

Film tentang pertempuran Kamdesh dalam perang di Afghanistan ini disutradarai oleh Rod Lurie.

Sementara itu, skenario The Outpost ditulis oleh Paul Tamasy dan Eric Johnson.

Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi tahun 2012 berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor, tulisan Jake Tapper.

Dikutip dari IMDb.com, film The Outpost dibintangi oleh Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, hingga Jack Kesy.

Baca juga: Sinopsis Film Blood Father, Kisah Mel Gibson Selamatkan Anaknya, Tayang di Trans TV

Sinopsis The Outpost

Film ini mengisahkan, sebuah tim kecil tentara AS yang bertempur melawan ratusan pejuang Taliban di Afghanistan.

Selama perang Afghanistan, beberapa pos terdepan ditempatkan untuk mengendalikan pergerakan Taliban dan rantai pasokan mereka.

Camp Keating, terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan, adalah salah satunya.

salah satu adegan film the outpost - Sinopsis film The Outpost tayang malam ini di Bioskop Trans TV (IMDb)

Meskipun penembakan oleh Taliban adalah hal biasa, mereka berusaha mendapatkan rasa hormat dari tetua desa setempat.

Mereka juga meminta tetua desa setempat untuk membantu menghentikan bentrokan tersebut.

Baca juga: Sinopsis Jawan, Film Terbaru Shah Rukh Khan yang Tayang di Bioskop

Suatu hari, 400 anggota Taliban melakukan unjuk rasa untuk melakukan serangan mendadak.

Alhasil, mereka harus memanfaatkan pertahanan yang ada dan kurangnya amunisi serta tenaga yang mereka miliki, untuk bertahan hidup dan kembali ke orang yang mereka cintai.