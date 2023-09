Luna Maya dan Maxime Bouttier Semakin Mesra, Terang-terangan Menyapa dengan Panggilan Sayang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemain film dan presenter Luna Maya semakin berani memamerkan kemesraannya dengan Maxime Bouttier.

Momen terbaru Luna Maya memamerkan momen saat sedang berlibur bersama Maxime Bouttier di kanal YouTubenya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier diketahui sedang berlibur bersama di Casablanca, Maroko.

Di unggahan video tersebut terdengar sapaan sayang Luna Maya dan Maxime Bouttier.

Mereka saling memanggil dengan sapaan sayang 'beb'.

"Kayak di Indonesia," kata Luna Maya menggambarkan Casablanca.

Seketika itu Maxime Bouttier mengatakan, "Kayak gitu beb, backpackeran beb."

Luna Maya disebut wanita tersayang oleh sang kekasih, Maxime Bouttier (Instagram @bouttier_maxime)

Saat Luna Maya merayakan ulang-tahun ke-40 hingga menggelar pesta di Bali, Maxime Bouttier mengungkapkan perasaan cintanya.

"I love you so much," kata Maxime Bouttier pada Luna Maya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier juga bernyanyi bersama di atas panggung sambil berpelukan dan saling mencium pipi.

Mereka sedang dimabuk asmara setelah menjadi pasangan kekasih.

Kemesraan Luna Maya dan Maxime Bouttier membuat sahabat dan siapapun yang melihatnya ikut merasakan bahagia.

