Marshel Widianto Bakal Namakan Anak Keduanya 'Subianto' Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden

TRIBUNNEWS.COM - Seandainya tahun depan Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden ke-8 RI, komika Marshel Widianto berseloroh menjadikan "Subianto sebagai nama tengah untuk anak keduanya.

Cesen eks JKT48, istri Marshel, saat ini hamil anak kedua. Persalinan diprediksi pada April atau Mei 2024.

“Pokoknya nanti kalau misalkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden tahun depan, nama anak kedua saya, nama tengahnya pasti akan ada Subianto-nya," canda Marshel saat membawakan acara Milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji pimpinan Gus Miftah yang digelar di Lapangan Temanggal, Sleman, Yogyakarta, Jumat malam (8/9/2023) malam.

Ia melanjutkan memberi nama Megumi untuk nama depan anaknya.

“Tahu artinya Megumi? Mencintai Gus Miftah,” kata Marshel disambut tawa para hadirin.

Jadi, ditegaskan Marshel, nama lengkap anak keduanya, yakni Megumi Subianto Widianto.

Prabowo Subianto yang menghadiri acara tersebut tampak tertawa.

Ya, Prabowo hadir di acara itu memenuhi undangan dari Gus Miftah selaku pimpinan pondok.

Acara itu disemarakkan dengan berbagai hiburan musik dan sholawat. Ribuan hadirin yang memenuhi Lapangan Temanggal pun antusias dengan kedatangan Prabowo.

Meilani Eka warga Berbah, Sleman Yogyakarta yang dipanggil ke atas panggung oleh Gus Miftah turut mendoakan Prabowo di atas panggung dan memberikan pantun .

“Saya punya pantun Pak untuk Pak Prabowo. Makan wingko minumnya susu, Pak Prabowo I Love You. Satu lagi Pak, beli nongko dapatnya permen. Pak Prabowo is my president,” kata dia.

Acara 11 tahun Ponpes Ora Aji ini bertajuk Orasi dan Konser Kebangsaan. Dimeriahkan pedangdut Denny Caknan dan dipandu oleh Marshel.

Rangkaian milad ke-11 Ponpes Ora Aji telah berlangsung beberapa hari lalu.

Pada Sabtu 2 September lalu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Mujahadah Dzikrul Ghofilin di Lapangan Pondok Pesantren Ora Aji.