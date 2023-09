Chord Gitar dan Lirik Lagu Terendap Laraku - Happy Asmara: Melawan Getirnya Takdirku Sendiri

TRIBBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik dan chord lagu Terendap Laraku yang dibawakan oleh Happy Asmara.

Video penampilan Happy Asmara membawakan laguTerendap Laraku tengah trending di Youtube.

Sejak diunggah pada Rabu (6/9/2023), video tersebut telah ditonton sebanyak 271 ribu kali.

Hingga menempati posisi sebagai video trending #21 di Youtube Music Indonesia pada Minggu (10/9/2023).

Sejatinya, lagu berjudul Terendap Laraku ini milik grup band Naff.

Namun, lagu tersebut kemudian trending kembali dan banyak dicover oleh musisi-musisi saat ini.

Adapun lirik dan chord lagu Terendap Laraku ialah sebagai berikut:

Lirik dan Chord Lagu Terendap Laraku

[intro] F C 2x

F C

resah jiwaku menanti

F C

mengingat semua yg terlewati

Em Am

saat kau masih ada disisi

F G

mendekapku dalam hangatnya cintamu

F C

lambat sang waktu berganti

F C

endapkan laraku di sini

Em Am

coba tuk lupakan bayangan dirimu

F G

yang selalu saja memaksa tuk merindumu

F C

sekian lama aku mencoba

Em Am

menepikan diriku diredupnya hatiku

F C

letih menahan perih yang kurasakan

Em Am

walau ku tahu ku masih mendambamu

[int] F C Em Am 2x

F C

lihatlah aku disini

Em Am

melawan getirnya takdirku sendiri

F C G

tanpamu aku lemah dan tiada berarti

(Tribunnews.com)