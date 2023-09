Chord Gitar Bintang - Anima, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Bintang dari Anima.

Chord Bintang pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Semua Aku Dirayakan - Nadin Amizah: Hatiku Seberat Dunia

Chord Gitar Bintang - Anima

[Intro] C F G C

C F G C

C

Kan ku abaikan

F

Segala hastratku

G C

Agar kamu tenang dengannya

C

Ku pertaruhkan

F

Semua ragaku

G C

Demi dirimu bintang

[Reff]

C F

Biarkan ku menggapaimu

G

Memelukmu

C

Memanjakanmu

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku di pelukku

[Int] C Dm F G

C

Biar ku tunda

F

Segala hasratku

G C

Tuk miliki dirimu

C

Karna semua

F

Tlah tersiratkan

G C

Dirimu kan milikku

[Back to reff]

[Musik] Am..Dm..F..G..[2x]

[Reff End]

C F

Biarkan ku menggapaimu

G C

Memelukmu….memanjakanmu…..

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku….di pelukku…

C Dm

Hingga kau mimpikan aku

G C

Mimpikan kita….mimpikan kita..

C F

Jangan pernah kau terjaga

G C Dm F G

Dari tidurmu….dipelukan ku..woooo

C Dm F G..

pelukan ku..woooo...

(C)

pelukan ku..

[Outro] C F C F

C

(Tribunnews.com)