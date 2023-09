Chord Ukulele Kisinan - Masdddho, Senar 4: Tiwas Tak Gondeli Tenanan, Sayangku Wis Ora Kurang-kurang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord ukulele senar 4 lagu Kisinan dari Masdddho.

Lagu ini ditulis oleh Masdddho dan Giri Setyo N.

Chord Ukulele dan Lirik Lagu Kisinan - Masdddho :

Intro : C7



Reff :

F G

tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C C7

jebul mung dadi pelampiasan

.

F G

tiwas tak banggakne

Em Am

tak pamer-pamerke

Dm G C

jebule aku mung dadi badute

.

Intro : C F G

.

C F

taun-taunan aku

G C -G/B

wes ngancani sliramu

Am A Dm

wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

wes kebacut nyaman ro sliramu

.

C F

opo koWe ra ngerti

G C C-G/B

opo ra ngrumangsani

Am A Dm

yen wes kedaden koyo saiki

F G

kudu piye aku bingung ngadepi

.

Reff :

F G

tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

jebul mung dadi pelampiasan

.

F G

tiwas tak banggakne

Em Am

tak pamer-pamerke

Dm G C

jebule aku mung dadi badute

.

Musik : F G C -G/B Am

Dm G C

F G Em Am

Dm G C

.

C F

taun-taunan aku

G C

wes ngancani sliramu

Am -A Dm

wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

wes kebacut nyaman ro sliramu

.

C F

opo kowe ra ngerti

G C

opo ra ngrumangsani

Am -A Dm

yen wes kedaden koyo saiki

F G

kudu piye aku bingung ngadepi

.

Reff :

F G

tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

jebul mung dadi pelampiasan

.

F G

tiwas tak banggakne

Em Am

tak pamer-pamerke

Dm G C

jebule aku mung dadi badute

.

F G

tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C

jebul mung dadi pelampiasan

.

F G

tiwas tak banggakne

Em Am

tak pamer-pamerke

Dm G C

jebule aku mung dadi badute

Dm G C

jebule kowe milih ro liyane

Dm G C

ujung-ujunge mung kisinan dewe

C-C

haduhh

