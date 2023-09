Chord Ukulele Lagu Dumes - Wawes feat Guyon Waton: Ra Pengen Liane Pengenku Siji Mung Koe

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Dumes yang dipopulerkan oleh Wawes berduet dengan Guyon Waton.

Dirilis pada 31 Juli 2023, lagu Dumes semakin populer setelah dinyanyikan ulang oleh Denny Caknan.

Lagu Dumes juga viral di sosial media dengan kutipan lirik 'ra pengen liane pengenku siji mung koe'.

Stem : G# C# F Bb

G D Em B

Sepine ro aku senengmu karo liyane

Am D

Arep cemburu kok dudu sopo sopone

Bm B Em Am D G

Sing awale perhatian ning akhire, sliramu sing malah ngilang

.

C D Bm Em

Ra pengen liane pengenku siji mung koe

E Am D G

Kenyataan e dudu aku neng njero atimu

.

C

Isih sok kelingan

D Bm

Kabeh kenangan sing tau dilakoni

E Am

Kebayang bayang nganti kegowo ngimpi

D G

Iso gawe nyaman ra jaminan nduweni atimu

.

C

Koyo lagi wingi

D Bm

Awakdewe iso ngobrol tekan wengi

E Am

Kroso sliramu wong sing paling gemati

D G

Ora nyongko koe, sing paling nglarani

(Tribunnews.com)