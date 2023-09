Dokumenter Terakhir Mendiang Sulli akan Diputar di Festival Film Internasional Busan ke-28

TRIBUNNEWS.COM - Film dokumenter Sulli, yang berisi wawancara terakhir bersama mendiang, akan dirilis di Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-28 yang digelar pada 4-13 Oktober 2023.

Berjudul Persona: Sulli, film ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu film pendek berjudul 4: Clean Island dan dokumenter berjudul Dear Jinri.

Sulli menjadi pemeran utama untuk film pendek 4: Clean Island yang bercerita tentang empat sekawan bermimpi untuk berimigrasi ke Pulau Bersih, tempat terbersih sedunia.

Sementara, film dokumenter Dear Jinri berisikan wawancara bersama Sulli.

Film karya Jung Yoonsuk ini akan diputar dalam BIFF ke-28 untuk kategori Wide Angel-Documentary Showcase.

Dikutip dari Naver, tak hanya dokumenter mendiang Sulli, BIFF juga memutarkan mahakarya dari aktor Yoon Jung Hee yang meninggal di tahun ini untuk menghormati beliau.

Acara ini akan dipandu oleh aktor Lee Je Hoon dan Pak Eun Bin.

Sedikit informasi tentang Sulli, ia merupakan artis jebolan SM Entertainment.

Karier Sulli dimulai ketika ia bermain drama Ballad of Seodong dan Love Needs a Miracle.



Ia debut di industri hiburan pada tahun 2005 sebagai artis cilik.

Lalu, pada 2009, Sulli memulai debutnya sebagai anggota grup F(x) yang beranggotakan Krystal, Luna, Amber, dan Victoria.

Di bawah naungan SM Entertainment, F(x) debut dengan merilis lagu LA chA TA dan album berjudul Pinnochio.

Walau tengah sibuk dengan jadwal grupnya, Sulli juga mengasah kembali bakatnya dalam dunia akting.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, pada 2011, Sulli tampil dalam Welcome to the Show dan film dokumenter yang digarap oleh SM Entertainment, I Am.

Lantaran jadwal yang sangat sibuk dan tidak bisa menyesuaikan jadwal grup, Sulli akhirnya memutuskan untuk hengkang dari F(x) pada 2015.

Empat tahun setelahnya, tepatnya, pada 14 Oktober 2019, Sulli ditemukan gantung diri di rumahnya Seongnam.

Alasan di balik meninggalnya Sulli ini diduga tak tahan dengan hujatan dari para netizen.

(Tribunnews.com/Luthfiana Sekar) (TribunnewsWiki.com/Kaka)