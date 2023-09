Lirik Lagu dan Terjemahan Laserlight - Jessie J feat David Guetta: You and Me, Face to Face

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Laserlight yang dipopulerkan oleh penyanyi Jessie J dan DJ David Guetta.

Lagu Laserlight milik Jessie J feat David Guetta dirilis pada 1 Januari 2011 dalam album yang bertajuk 'Who You Are'.

Sejak pertama kali dirilis, karya kolaborasi Jessie J dan David Guetta itu telah ditonton sebanyak 38,7 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Laserlight yang dinyanyikan oleh Jessie J feat David Guetta lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

In the blink of a night

Di dalam kerlap-kerlip malam

I was falling from the sky

Aku jatuh dari langit

In the blur, you took my breath away

Samar-samar, kau mempesonaku

And my heart starts beating

Dan jantungku mulai berdegup

And my lungs start breathing

Dan paru-paruku mulai berdenyut

And the voice in my head starts screaming

Dan suara di kepalaku mulai berteriak

I'm alive!

Aku hidup

You're like a laserlight, burning up

Kau seperti lampu laser, membakar

Burning down, on me

Meruntuhkan aku

You make me feel good

Kau membuatku senang