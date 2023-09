Lirik Lagu dan Terjemahan LEMONADE – XODIAC: I Just Wanna Glass Of Lemonade, Gimme More

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan LEMONADE dari boy group asal korea, XODIAC.

XODIAC kembali menyapa penggemar dengan single terbaru mereka yang bertajuk, LEMONADE.

XODIAC ini merupakan salah satu boyband Korea Selatan pendatang baru besutan One Cool Jacso (OCJ) Newbies.

Lagu dengan lirik full bahasa Inggris ini telah diunggah pada Selasa, (5/9/2023).

Lagu LEMONADE dinyanyikan oleh tujuh member XODIAC yakni Hyunsik, Zayyan, Lex, Wain, Beomsoo, Gyumin dan Leo.

Berikut lirik lagu LEMONADE milik XODIAC, dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Special Love - XODIAC: Ojik Hanappunin Neoui Ireum

Lemonade

I just wanna glass of

Lemonade

Throw it throw it back like

Every day

I can’t get enough no

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Lemonade

I just wanna know ya

Ice cube, couple lemons and some soda

Mix it up with a little sugar make it sweeter

Shake shake and make it drip like that

Make me loco

When she pour it me yeah I gotta

Go go

Got me flying to Rio over from Tokyo

Cause she got what I’m needing yeah

She always on my mind

Got me drinking all the time

Oh yeah

I’ve been in need of some real love

Ooo I’ve been craving the good stuff

I’ve been so thirsty

So pour it up pour it on me yeah

Like lemonade

I just wanna glass of

Lemonade

Throw it throw it back like

Every day

I can’t get enough no

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Lemonade

I just wanna glass of

Lemonade

Throw it throw it back like

Every day

Keep it keep it coming

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Lemonade

I just wanna know ya

Ice cube, couple lemons and some soda

Mix it up with a little sugar make it sweeter

Shake shake and make it drip like that

Make me loco

When she pour it me yeah I gotta

Go go

Got me flying to Rio over from Tokyo

Cause she got what I’m needing yeah

She always on my mind

Got me drinking all the time

Oh yeah

I’ve been in need of some real love

Ooo I’ve been craving the good stuff

I’ve been so thirsty

So pour it up pour it on me

Like lemonade

I just wanna glass of

Lemonade

Throw it throw it back like

Every day

I can’t get enough no

Gimme more

Gimme more

Gimme more

Gimme more