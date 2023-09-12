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Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelo Ledung - Ndarboy Genk: Tak Lelo Lelo Lelo Ledung

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Lelo Ledung - Ndarboy Genk: Tak lelo lelo lelo ledung cep meneng ojo pijer nangis anakku sing bagus rupane.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelo Ledung - Ndarboy Genk: Tak Lelo Lelo Lelo Ledung
Pixabay/karishea
Ilustrasi chord gitar -- Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Lelo Ledung yang dinyanyikan oleh Ndarboy Genk. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Lelo Ledung yang dinyanyikan oleh Ndarboy Genk.

Lagu Lelo Ledung ini di populerkan oleh Warjinah diciptakan oleh Markasan.

Video klip Lelo Ledung diunggah oleh Ndarboy Genk di akun YouTube-nya pada Senin (11/9/2023).

Selengkapnya, simak chord gitar berikut ini.

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Chord Gitar Lelo Ledung - Ndarboy Genk

Intro C F G C G

    C
tak lelo.. lelo lelo ledung

    F        G         C
cep meneng.. ojo pijer nangis

    G               C
anakku.. sing bagus rupane

      G                  C
yen nangis.. ndak ilang baguse

      C
tak gedong.. biso urip mulyo

 F     G        C
dadiyo.. satrio utomo

     G                    C
ngeluhurke.. asmane wong tuwo

    G              C
dadiyo.. pandekare bongso

G                    F
wis cep menengo anakku 

 C     G        C
kae.. bulane ndadari

 G
koyo.. buto ngegilane

 F        C          G
lagi.. nggoleki cah nangis

      C
tak lelo.. lelo lelo ledung

       F   G            C
inggal menengo.. yo cah bagus

      G                      C
tak emban.. slendang batik kawung

      G                 C
yen nangis.. mundak ibu bingung
 

Intro C F G C
        G  C  G  C
 

G                    F
wis cep menengo anakku

 C     G        C
kae.. bulane ndadari

 G
koyo.. buto ngegilane

 F        C          G
lagi.. nggoleki cah nangis
 

      C
tak lelo.. lelo lelo ledung

       F   G            C
inggal menengo.. yo cah bagus

      G                      C
tak emban.. slendang batik kawung

      G                 C
yen nangis.. mundak ibu bingung

 
Outro F G C
        F G C

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(Tribunnews.com)

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Lirik Lagu
Lelo Ledung
Ndarboy Genk
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