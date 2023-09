Chord Gitar Lagu Karna Su Sayang - Near feat Dian Sorowea, Kunci C, Biasa Sa cinta Satu Sa Pinta

Near - karna su sayang ft Dian Sorowea (official lyric video). Dalam artikel terdapat chord gitar lagu Karna Su Sayang - Near feat Dian Sorowea, kunci gitar dari C.

Chord gitar lagu Karna Su Sayang yang dinyanyikan oleh Near feat Dian Sorowea, kunci gitar dari C.

Tembang Karna Su Sayang diawali dengan lirik "biasa sa cinta satu sa pinta".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karna Su Sayang

[Intro]

C G Am Em F C Dm G

[Verse]

C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am Em

cukup jaga hati biar tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

[Instrumental]

C G Am Em F C Dm G x2

[Verse]

C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am Em

cukup jaga hati biar tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

[Instrumental]

C G Am Em F C Dm G x2

[Verse]

C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am Em

cukup jaga hati biar tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

[Verse]

C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am Em

cukup jaga hati biar tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm G

sa trakan berpindah karna su sayang

