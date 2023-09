Film Barbie hingga 'The Meg 2: The Trench' Kini Sudah Bisa Disaksikan Secara Streaming

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi yang belum sempat atau ingin menonton lagi deretan film blockbuster seperti Barbie, The Meg 2: The Trench, dan Insidious; The Red Door, kini bisa menyaksikan film tersebut secara streaming.

Ketiga film tersebut sempat menarik perhatian deretan pecinta film di Indonesia ketika muncul dan akan tayang di bioskop Indonesia beberapa waktu lalu.

Kini ketiga film tersebut sudah bisa disaksikan secara streaming di platform Catchplay+, sehingga para pecinta film yang ketinggalan bisa menyaksikan dari rumah.

"Kami sangat bangga bisa selalu menghadirkan film-film blockbuster terbaru seperti 'Barbie' untuk pertama kali di layanan streaming di Indonesia," ujar Dhini W. Prayogo selaku Country Manager Indonesia Catchplay+, kepada awak media Selasa (12/9/2023).

"Barbie dan film lainnya ini akan hadir secara eksklusif hanya di Catchplay+, mulai hari ini 12 September," lanjutnya.

Sekadar informasi, film 'Barbie' sangat sukses di layar bioskop dan menghasilkan box office lebih dari $1,345 miliar di seluruh dunia.

Aksi Barbie menjadi film yang sangat dinantikan dan ingin ditonton oleh seluruh pecinta film di tanah air kala itu.

Film Barbie berkisah tentang kehidupan di Barbie Land berarti menjadi makhluk sempurna di tempat yang sempurna. Kecuali jika Anda mengalami krisis eksistensial sepenuhnya. Atau jika Anda adalah Ken.

Dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling, komedi fantasi dengan balutan warna pink ini meraup satu juta dolar di box office, membuat nomine Oscar Greta Gerwig menjadi sutradara perempuan pertama yang sukses mencapainya.

"Barbie" akan membawa Anda ke dalam dunia ajaib yang penuh petualangan. Film ini mengikuti perjalanan Barbie yang menakjubkan dan teman-temannya dalam sebuah kisah yang memukau tentang persahabatan, keberanian, dan keajaiban.

Film ini juga akan menghadirkan kebahagiaan yang tak terlupakan untuk Barbie menjalani kehidupan menyenangkan di Barbieland, dengan berbagai gaun menakjubkan dan pesta mempesona.

Sampai suatu hari, kakinya berubah menjadi rata yang menyebabkan krisis eksistensial. Ingin mencari tahu alasannya, Barbie memulai petualangan luar biasa ke dunia nyata.