Chord Gitar dan Lirik Lagu Sorai - Nadin Amizah: Langit dan Laut Saling Membantu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Sorai yang dipopulerkan oleh Nadin Amizah.

Sorai dirilis Nadin Amizah empat tahun lalu.

Lagu Sorai hingga hari ini, Rabu (13/9/2023) telah ditonton sebanyak 25 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Semua Aku Dirayakan - Nadin Amizah: Hatiku Seberat Dunia

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sorai yang membawa Nadin Amizah dalam kesuksesan.

[Verse 1]

C

Langit dan laut saling membantu

F C

Mencipta awan, hujan pun turun

C

Ketika dunia saling membantu

F C

Lihat, cinta mana yang tak jadi satu



[Chorus]

Dm C

Kau memang manusia sedikit kata

F C

Bolehkah aku yang berbicara?

Dm C

Kau memang manusia tak kasat rasa

F C

Biar aku yang mengemban cinta



[Verse 2]

C

Awan dan alam saling bersentuh

F C

Mencipta hangat, kau pun tersenyum

C

Ketika itu kulihat syahdu

F C

Lihat, hati mana yang tak akan jatuh



[Chorus]

Dm C

Kau memang manusia sedikit kata

F C

Bolehkah aku yang berbicara

Dm C

Kau memang manusia tak kasat rasa

F C

Biar aku yang mengemban cinta



[Verse 3]

C

Kau dan aku saling membantu

F C

Membasuh hati yang pernah pilu

C

Mungkin akhirnya tak jadi satu

F C

Namun bersorai pernah bertemu



[Outro]

Dm C

F C

Dm C

F C



(Tribunnews.com/*)