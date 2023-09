Disebut Artis VP yang Terseret Judi Online, Vicky Prasetyo Mengaku Belum Dapat Panggilan Polisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis berinisial VP diduga mengarah kepada Vicky Prasetyo yang juga ikut mempromosikan judi online.

Terkait hal itu Vicky Prasetyo sendiri mengaku kaget, ia justru belum mengetahui kabar sederet artis yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI).

"Aku belum tahu dan belum ada update soal itu," kata Vicky Prasetyo saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Selain itu, Vicky Prasetyo membantah bahwa dirinya ikut terlibat untuk mempromosikan judi online.

Tak mau banyak menjawab, Vicky memastikan dirinya belum mengetahui informasi namanya ikut dilaporkan dari 26 publik figur lainnya.

"Aku ngga pernah (promosikan judi online). Ngga pernah tau dan ngelakuin, aku belum bisa jawab karena belum tau updatenya. Saya gak tau nama saya terseret. Sejauh ini gak ada," ungkap Vicky Prasetyo.

Sejauh ini Vicky belum menerima panggilan pihak kepolisian mengenai laporan promosi judi online.

"Ngga ada gak ada (panggilan polisi)," pungkasnya.

Vicky Prasetyo yang terlihat kaget, ketika ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2023). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Selain Vicky Prasetyo 26 artis diadukan ke Bareskrim Mabes Polri oleh ALMI.

Ketua Umum ALMI, Zainul Arifin menyebut total ada 26 publik figur mulai dari artis, pelawak hingga penyanyi dangdut.

"terkait dengan laporan atau aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan oleh 26 orang artis publik figur yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online," ujar Zainul kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Zainul menerangkan selain Wulan Guritno, publik figur lainnya yakni YL, VP, DP, DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV. Selain itu GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir ada ZG.