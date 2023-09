Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bisa Gunakan TikTok Music, Sebab Banyak Talenta Berbakat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menjadi negara pertama diluncurkannya platform streaming TikTok Music pada Selasa (12/9/2023).

Setelah Indonesia, TikTok Music juga sudah dapat digunakan di Brazil.

Bukan tanpa sebab, TikTok memilih Indonesia sebagai negara pertama sebab dinilai memilik banyak talenta berbakat.

Apalagi sejak pandemi Covid-19, TikTok ramai dipergunakan di Indonesia.

"Sebab Indonesia yang pertama dirilis karena banyak potensi dan banyak talent-nya," kata Artist Promotion Lead Tiktok Music Asia Tenggara Matthew Tanaya saat jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Harapannya, Singapura dan negara Asia Tenggara lainnya menyusul," ujar Matthew.

Matthew menambahkan, aplikasi TikTok dan TikTok Music saling terhubung.

Dengan begitu memudahkan pengguna untuk mencari lagu yang lagi viral di TikTok.

"Jadi ketika nanti pengguna membuka aplikasi TikTok, lalu menemukan musik yang pas mereka dengar dan suka, mereka bisa langsung mendengarkan lagu full-nya di Tiktok Music," jelasnya.

"Dan itu ada tombol yang langsung mengintegrasikannya," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Aziz Hedra dan Jevin Julian mengaku antusias dengan hadirnya TikTok Music.

Ditambah nama Aziz semakin terkenal karena lagunya viral di TikTok.

Sementara Jevin Julian akan memanfaatkan TikTok Music untuk berinteraksi dengan pendengarnya.

"Buat gue ini kayak the whole, kayak one stop (TikTok) dan gue tunggu. Dari kecil suka dan main musik akhirnya ada sosmed yang based music," ujar Jevin Julian.

"Jadi gue bisa interaksi dengan audience gue," tukasnya.