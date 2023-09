Lirik Lagu dan Terjemahan Unhealthy - Anne Marie: Well, If It's Unhealthy, Then I Don't Give A Damn

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan UNHEALTHY yang dinyanyikan oleh musisi asal Inggris, Anne Marie.

Anne Marie telah merilis singel baru berjudul UNHEALTHY yang berkolaborasi dengan Shania Twain.

Singel baru bergenre pop tersebut dirilis sejak Jumat, (28/7/2023) melalui label rekaman Asylum Records.

Berikut lirik lagu dan terjemahan UNHEALTHY - Anne Marie:

(Anne-Marie)

Well, your love is worse, worse than cigarettes

Yah, cintamu lebih buruk, lebih buruk daripada rokok

Even if I had twenty in my hands

Bahkan jika aku memiliki 20 rokok di tanganku

Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers

Oh, sayang, sentuhanmu, itu lebih menyakitkan daripada mabuk

No, that bottle don't hold the same regret

Tidak, botol tidak menyimpan penyesalan yang sama

And my mother says that you're bad for me

Dan ibuku berkata bahwa kau adalah hal buruk untukku

Guess she never felt the high we're on right now

Ku rasa dia tidak pernah merasakan kesenangan yang kita rasakan saat ini

And my father says I should run away

Dan ayahmu berkata aku harus melarikan diri

But he don't know that I just don't know how

Tapi dia tidak tahu bahwa aku hanya tidak tahu bagaimana caranya

Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn

Yah, jika itu memang tidak sehat, maka aku tidak peduli