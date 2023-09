Lirik Lagu dan Terjemahan You Don't Know What To Do - Mariah Carey: You Need to Go

Inilah lirik lagu dan terjemahan You Don't Know What To Do yang dipopulerkan oleh Mariah Carey.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan You Don't Know What To Do yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Mariah Carey.

Lagu You Don't Know What To Do dirilis pada 27 Mei 2014 dalam album yang bertajuk 'Me I Am Mariah The Elusive Chanteuse'.

Sejak pertama kali dirilis, lagu pop berdurasai 4 menit 48 detik itu telah ditonton sebanyak 325,7 ribu kali di YouTube.

Lirik lagu You Don't Know What To Do ditulis langsung oleh Mariah Carey bersama penulis lagu asal Amerika, Patrick Adams dan Jermaine Dupri.

Simak lirik lagu You Don't Know What To Do yang dinyanyikan oleh Mariah Carey lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sorai - Nadin Amizah: Langit dan Laut Saling Membantu

You need to go

Kau harus pergi

Don't look so suprised

Jangan bertampang kaget

That would be more to life

Kan ada banyak hal dalam hidup

Say you need me now

Katakan kau membutuhkanku

So lost without me now

Tersesat tanpaku

But our little romance is through

Tapi kasih sayang kita usai lah sudah

Because basically boy you

Karena pada dasarnya

You just don't know what to do

Kau tak tahu harus apa

I wish you almost had as much as you miss me

Andai kau miliki hampir sebesar rindumu padaku