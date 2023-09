Cerita Brisia Jodie Ikut Lari di Bogor Bareng Bima Arya, Sebut Udaranya Sejuk seperti di Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalaman baru dirasakan oleh penyanyi Brisia Jodie ketika dirinya ikut dalam acara lari bertajuk Esteh Berlari 5K Birthday Bash 2023 yang digelar di Balai Bogor, Jawa Barat pada Minggu (10/9/2023).

Momen tersebut menjadi kali pertama dirinya ikut dalam acara lari yang membuat fisiknya hampir terkuras.

"Ini (ikut acara) lari pertama saya, tidak pernah ikut event lari," kata Brisia Jodie di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Banyak pelajaran yang diambil oleh Brisia Jodie ketika dirinya mengakui jarang sekali untuk melakukan olahraga lari yang juga penting dalam mengatur pernapasannya saat pentas.

"Padahal lari penting juga untuk pernapasan, saya kan penyanyi. Memang tidak pernah lari, mungkin ini 5 kilometer pertama atau tadi (bahkan) 500 meter pertama," ucap Brisia.

Brisia Jodie lari bareng Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam acara Esteh Berlari 5K Birthday Bash 2023 di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu Brisia Jodie mendapatkan suasana baru ketika berlari di kota dengan julukan Kota Hujan itu. Menurutnya udara di Bogor sangat sejuk yang membuat dirinya seperti berada di Jepang.

Udara segar tersebut justru membuatnya kembali berstamina walaupun ia mengakui cukup kewalahan.

"Kota Bogor udaranya seperti Jepang. Kalau di sini tuh berasa banget, seger dan lainnya tidak terasa capek. Nanti mau lagi 40 kilometer, tetapi naik motor. Sekalian lari dari kenyataan," ujar Brisia Jodie disertai tawa.

Brisia Jodie berada di urutan ke-257, kendati demikian ada momen yang baru saja ia rasakan dalam hidupnya.

"Tadi saya urutan ke 257, tetapi yang penting nyampe. Apapun itu filosofi lari bagus. Masih ada yang paling belakang, kirain paling belakang. Zero kalorinya enak dan aman banget, tadi sehabis lari saya nyobain," lanjutnya.

Selain Brisia Jodie, acara Esteh Berlari 5K Birthday Bash 2023 turut hadir Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kombes Polisi Bismo dan CEO jajaran Esteh Indonesia memperkenalkan minuman Zero Sugar, Zero Calories dan Zero Worries.

Haidhar Wurjanto selaku CEO Esteh Indonesia memastikan acara tersebut menjadi rangkaian ulang tahun ke 5 Esteh Indonesia yang juga meluncurkan produk terbaru.

"Saat ini ada tiga zero kalori original, teh melati dan teh hijau. Jadi kami akan mengeluarkan tiga produk itu dan ini merupakan sebagian produk yang akan dilaunching hingga akhir tahun 2023," pungkas Haidhar.