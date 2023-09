Chord Gitar Aku Memilihmu - Brisia Jodie feat Fabio Asher, Viral jadi Sound Reels IG dan TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Aku Memilihmu yang dipopulerkan Brisia Jodie feat Fabio Asher.

Lagu Aku Memilihmu dirilis dua bulan lalu di akun YouTube Brisia Jodie.

Dua bulan rilis, lagu ini sudah ditonton hingga 2,8 juta kali tayangan.

Lagu Aku Memilih Brisia Jodie feat Fabio Asher bercerita tentang perjuangan pasangan menghadapi badai dalam hubungan mereka.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Memilihmu - Brisia Jodie feat. Fabio Asher.

C A# F Fm



C G



hari ini hari yang cerah



Am Em



sudah lama aku menantinya



F Em Am



berjalan disampingmu



Dm G



menuju panggung yang indah



C G



terima kasih atas semua



Am Em



perjuangan yang kita hadapi



F Em Am



bersama kau dan aku



Dm G



t'lah lewati segalanya



Am E



akan kubuktikan bahwa hari ini



C D



dan hari-hari seterusnya



F G A



kau akan slalu bahagia



D



aku memilihmu



C B



karena ku sungguh benar



Em



mencintaimu



G A



t'lah besar rasa percayaku



F#m



padamu



B Em



kini ku siap untuk hidup be



A D



rsamamu



G



aku memilihmu



F E



karena ku sangat mencintai



Am



dirimu



C malykord D Bm



ku akan menjaga percayamu



E Am



ku juga siap untuk hidup be



D



rsamamu



G



bahagia selamanya houwo oho





F Em



jangan pernah engkau ragu



D# Dm



aku tak akan meragu



Cm



kamulah pilihan yang



Dm Gm



paling terbaik



C F



yang Tuhan hadirkan di hidupku



A#



wooo



D#



aku memilihmu



C# C



karena ku sungguh benar



Fm



mencintaimu



G# A#



t'lah besar rasa percayaku



Gm



padamu



C Fm



kini ku siap untuk hidup be



A# D#



rsamamu





G#



aku memilihmu



F# F



karena ku sangat mencintai



A#m



dirimu



C# D# Cm



ku akan menjaga percayamu



F



ku juga siap



A#m D#



untuk hidup bersamamu



G#



bahagia selamanya





(Tribunnews.com/*)