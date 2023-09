Chord Gitar dan Lirik Lagu Lihatlah Lebih Dekat - Yura Yunita

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Lihatlah Lebih Dekat yang dipopulerkan oleh Yura Yunita.

Lagu Lihatlah Lebih Dekat merupakan soundtrack dari Film Petualangan Sherina.

Intro :

Dm

Hatiku sedih

E

Hatiku gundah

Em A Dm

Tak ingin pergi berpisah

Dm

Hatiku bertanya

E

Hatiku curiga

Gm A Bb

Mungkinkah ku temui kebahagiaan

A Dm

Seperti di sini

Bb C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka

Gm C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka..

Interlude :

Bb C F Bb Gm A Dm

Gm C F Bb Gm A Dm

Gm

Tempat yang nyaman

F

Kala ku terjaga

Gm A Dm

Dalam tidurku yang lelap

## Gm F A E

Bb C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka

Gm C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka..

Bb C Am

E

A F#m

Pergilah sedih

A Bm

Pergilah resah

F#m C#m

Jauhkanlah aku

D Bm

Dari salah prasangka

Am G

Pergilah gundah

F C

Jauhkan resah

F G

Lihat segalanya

F G

Lebih dekat

Dm C F Gm

Dan ku bisa menilai

Dm C G

Lebih bijaksana

C F

Mengapa bintang bersinar

Am F

Mengapa air mengalir

C F Em

Mengapa dunia berputar

C D

Lihat s'galanya lebih dekat

C G C

Dan kau akan mengerti

C F Am F

C F Fm Gm Dm G

