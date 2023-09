Lirik Lagu dan Terjemahan Love Takes Time - Mariah Carey: You Might Say That You Don't Care

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Love Takes Time yang dipopulerkan oleh penyanyi Mariah Carey.

Lagu Love Takes Time dirilis pada 12 Juni 1990 dalam album yang bertajuk 'Mariah Carey'.

Lagu pop berdurasi 3 menit 48 detik milik Mariah Carey itu telah ditonton sebanyak 63,4 juta kali di YouTube sejak perilisan pertamanya.

Simak lirik lagu Love Takes Time yang dinyanyikan oleh Mariah Carey lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I had it all

Dulu kumiliki semuanya

But I let it slip away

Tapi kubiarkan hilang

Couldn't see I treated you wrong

Tak tahu bahwa perlakuanku padamu salah

Now I wander around

Kini aku berkelana

Feeling down and cold

Sedih dan kedinginan

Trying to believe that you're gone

Berusaha percaya bahwa kau tlah tiada

Love takes time

Cinta butuh waktu

To heal when you're hurting so much

Untuk sembuh saat kau sangat terluka

Couldn't see that I was blind

Tak tahu dulu diriku buta

To let you go

Membiarkanmu pergi