Ilustrasi chord gitar Aku dan Perasaan Ini - Repvblik dimainkan dari kunci Am dengan lirik semoga kau mengerti aku dan perasaan ini harusnya kau sadari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Aku dan Perasaan Ini dari Repvblik.

Chord gitar Aku dan Perasaan Ini pada artikel ini dimainkan dari kunci Am.

[Intro] Am Em F E

Am Em F E

C E

berulang kali kuyakinkan cinta ini

Am D

kepadamu yang kupuja selama ini

F D

namun terus kau menghancurkan diriku

G

cintaku.. jiwaku..

C E

andai kau tau cara yang telah kutempuh

Am D

demi mendapatkan utuhnya hatimu

F D

sampai-sampai kupertaruhkan diriku

G

cintaku.. jiwaku..

[Reff]

F G

semoga kau mengerti

C G Am

aku dan perasaan ini

Dm

harusnya kau sadari

F G (Am)

betapa besar cintaku ini..

[Int] Am Dm G C -Em

Am Dm E

C E

andai kau tau cara yang telah kutempuh

Am D

demi mendapatkan utuhnya hatimu

F D

sampai-sampai kupertaruhkan diriku

G

cintaku.. jiwaku..

[Reff]

F G

semoga kau mengerti

C G Am

aku dan perasaan ini

Dm

harusnya kau sadari

F G C

betapa besar cintaku ini..

[Outro] Am Em F E

(Tribunnews.com)