Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Rindu - Opick Feat. Amanda

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Satu Rindu yang dipopulerkan oleh Opick feat. Amanda.

Lagu Satu Rindu ini masuk ke dalam album Semesta Bertasbih.

Isi dari lagu Satu Rindu menceritakan tentang rasa rindu seorang anak kepada Ibu.

Intro :

Dm C Dm C Dm C Dm G

C Em

Hujan kau ingatkan aku

Dm G

Tentang satu rindu

C Em

Dimasa yang lalu

Dm G

Saat mimpi masih indah bersamamu

Chorus :

F Em

Terbayang satu wajah

Dm C

Penuh cinta, penuh kasih

F Em

Terbayang satu wajah

Dm G

Penuh dengan kehangatan

F C F G

Kau ibu.. oh ibu

C Em

Allah ijinkanlah aku

Dm G

Bahagiakan dia

C Em

Meski dia telah jauh

Dm G F

Biarkanlah aku berarti untuk dirinya

C F C F

Oh ibu.. Oh ibu..

G

Kau ibu..

Chorus :

F Em

Terbayang satu wajah

Dm C

Penuh cinta, penuh kasih

F Em

Terbayang satu wajah

Dm G

Penuh dengan kehangatan

F Em

Terbayang satu wajah

Dm C

Penuh cinta, penuh kasih

F Em

Terbayang satu wajah

Dm G

Penuh dengan kehangatan

F C F

Oh ibu.. kau ibu

C F C F

Oh ibu.. kau ibu

C

kau ibu..

C Em

Hujan kau ingatkan aku

Dm G

Tentang satu rindu

C Em

Dimasa yang lalu

Dm G

Saat mimpi masih indah bersamamu

F C F C

Kau ibu.. kau ibu

F C

Kau ibu.. oh ibu..

