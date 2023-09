Chord Ukulele Lagu Pelanggaran - Guyon Waton: Trimo Ngalih Ngempet Perih, Tak Angkat Gendero Putih

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Pelanggaran yang dipopulerkan oleh Guyon Waton.

Lagu Pelanggaran dirilis pada 24 Agustus 2023, lalu.

Kini video klip lagu Pelanggaran telah tayang di kanal YouTube GUYONWATON OFFICIAL.

Hingga Jumat (15/9/2023), klip tersebut telah diputar lebih dari 3,2 juta kali.

Tidak hanya itu, lagu Pelanggaran juga tengah viral di sosial media dengan kutipan lirik: trimo ngalih ngempet perih, tak angkat gendero putih.

Chord Ukulele Lagu Pelanggaran - Guyon Waton:

Stem : G C E A

G C

Tegel kowe nglarani wong koyo aku

D G

Sing wis nompo elek apike uripmu

E Am

Lilo aku lilo berjuang mati-matian

C D G

Nanging kowe malah milih demikian

.

G C

Isa-isane koe ngarang cerito

D G

Nangis kelaran nutupi kesalahan

E Am

Sok-sokan cidro padahal sing nggawe loro

C D G

Dramamu uwis tak woco, lungo o aku ra gelo

.

Em Bm

Trimo ngalih ngempet perih

C G

Tak angkat gendero putih

Em Bm

Aku nyerah lambaikan tangan

C D

Dadah sayang tresnoku wes ilang

.

Reff

C D Bm Em

Sepurane sayang atimu wes kebobolan

Am D G

Ora iso njogo perasaan

C D

Kowe main belakang

Bm Em

Kabeh rosoku tak buang

Am D G

Pelanggaran, kowe tak kartu abang

(Tribunnews.com)