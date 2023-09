Jadwal Acara TV Sabtu, 16 September 2023: Pop News di Kompas TV, Jejak Petualang di TRANS 7

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (16/9/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Berita Utama, Rosi, News Or Hoax, Sasaran dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Senyum Iman, Rabbids Invasion, Shiva, Masha and the Bear, Bhagya Lakshmi, Imlie, dan ONE Pride MMA Live.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Arisan, The Police, dan Destination Wedding.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, The Best of My Trip My Adventure, Cerita Di Balik Hijab, Bikin Laper, dan Bioskop Trans TV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Best Kiss, Kisah Nyata, Fokus Siang, Magic 5, dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 16 September 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:



Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi Akhir Pekan

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Kilas Kompas

09:30 - 10:00

Pop News