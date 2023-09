Chord Gitar dan Lirik Lagu Menanti Sebuah Jawaban - Padi: Aku Tak Bisa Luluhkan Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Menanti Sebuah Jawaban yang dipopulerkan oleh grup band Padi.

Lagu Menanti Sebuah Jawaban dirilis oleh Padi pada tahun 2005.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Menanti Sebuah Jawaban - Padi:

Intro : C

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

Seiring jejak kakiku bergetar

F Dm G

Aku telah terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hari ku dengan harapan

F Dm G

Namun kau masih terdiam membisu

Reff :

C Am

Sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

Mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

Setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

Menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C G Am

Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F Dm G

Semoga kau tau isi hatiku

C G Am

Dan seiring waktu yang terus berputar

F Dm G

Aku masih terhanyut dalam mimpiku

Interlude : C Am Em 2x

C G Am F Dm G Am

C G Am F Dm G

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

