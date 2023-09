Fokus Selesaikan Pendidikan, Amanda Caesa Tidak Cari Pacar saat Kuliah di Inggris

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa baru saja menyelesaikan pendidikan kuliahnya di University of the West of England, mengambil jurusan desain grafis.

Amanda Caesa sudah dinyatakan lulus dari kuliah desain grafisnya. Ia pun meraih gelar Bachelor of Arts, dari kampusnya di London, Inggris.

Amanda Caesa berbagi pengalaman menjalani kuliah di Inggris.

Ia mengakui mengambil jurusan desain grafis, karena ingin mempelajari tentang seni.

"Alasan jurusan itu aku suka seni, musik, dan berbau art. Salah satu cara aku belajar art secara keseluruhan," kata Amanda Caesa ketika ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Wanita yang akrab disapa Caca itu mengakui tidak mudah untuk dirinya menyelesaikan banyak tugas yang diberikan. Terlebih ia harus membuat sebuah karya fisik.

"Banyak project fisik yang di print atau belajar sablon. Tapi ya semua fun," ucapnya.

Selama lebih dari dua tahun menjalani pendidikan di London, anak dari pelawak Parto Patrio itu harus bisa adaptasi dengan dunia baru.

Hanya saja tantangan terbesar bagi pelantun Mengapa Patah Hati dan Pacar atau Teman ini adalah, bagaimana terbiasa untuk jauh dari keluarganya.

Sebab, Caca hanya tinggal sendiri disebuah apartemen di Inggris. Setiap harinya ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman.

"Jauh dari keluarga aja sih. Karena disini kan aku ada keluarga, jalan jalan sama papa mama dan adik. Ya disana ada teman, ya gak sekesepian itu sih," jelasnya.

Caca beruntung karena sebelum terbang ke Inggris, dirinya sempat kuliah di BSD, Tangerang dan tinggal sendir.

Ketika ia di Inggris, ia sudah dapat pelajaran untuk bisa memanaje waktu dan hidup sendiri.

"Kalau di Inggris aku punya ya teman temanku, banyak teman baru disana dan kebanyakan orang Indonesia juga. Disana seru seru banget," ungkapnya

"Ya rasanya aku bisa menjalani kehidupan yang gak ada kamera dan lain lainnya, setiap hari menyenangkan lah," tambahnya.

Meski banyak kenal teman baru di Inggris, Amanda Caesa mengaku tidak punya pacar selama di London.

Hal itu dikarenakan dirinya hanya fokus untuk menyelesaikan pendidikannya saja.

"Aku karena sibuk kuliah sih jadi gak ada. Paling suka sukaan aja karena ganteng sih," ujar Amanda Caesa. (ARI).