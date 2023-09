Keuntungan Ratusan Juta, Kru Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Hanya Digaji di Bawah Rp4 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu kru rumah produksi film porno di Jakarta Selatan mengklaim hanya mendapat gaji di bawah Rp4 juta dalam satu bulan selama bekerja.

Padahal setelah terbongkar, diketahui keuntungan yang didapat selama satu tahun beroperasi hingga ratusan juta.

Hal ini dikatakan tim kuasa hukum tersangka JAAS yang merupakan kameramen dan AIS sebagai editor film porno, Hika TA Putra saat ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/9/2023).

"Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per member, tapi mereka di situ dibayar per bulan dan itupun di bawah UMR. Saya dapat informasi gaji mereka itu di bawah Rp 4 juta per bulan," ucap Hika.

Hika mengatakan, gaji yang didapat setiap bulannya tersebut pertama kali sutradara I tawarkan untuk produk film biasa. Namun seiring berjalannya sejak 2022 waktu, produksi berubah genre menjadi film porno.

Hal itu yang membuat kubu kru rumah produksi merasa ditipu oleh tersangka I yang merupakan pemilik hingga produser rumah produksi film porno tersebut.

"Mereka di situ bekerja awalnya bukan untuk film yang seperti ini, mereka bekerja untuk film biasa yang tidak melanggar asusila dan norma hukum apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, otak dari pelaku ini atau pimpinannya ini, kemudian mengarahkan pada produksi produksi yang kian lama kian fulgar," jelasnya.

Foto Rumah yang diduga menjadi tempat produksi film porno yang beroperasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ternyata bekas toko grosir plastik. (TribunnewsBekasi.com dan WartaKotaLive.com)

Hika mengatakan, kliennya tidak bisa keluar begitu saja dari rumah produksi film porno tersebut.

Sebab, lanjut dia, kliennya terhalang masalah ekonomi.

"Sebetulnya kalo tekanan itu nggak ada ya, artinya lebih kepada kekhawatiran atau ucapan-ucapkan karena tidak mudah mencari pekerjaan yang lain. Karena mereka untuk AIS dan J ini mereka rata-rata punya balita yang harus menjadi tanggung jawab mereka untuk nafkahi," jelasnya.

Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam hal ini, ada sebanyak 5 orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga Rp500 juta selama setahun lamanya beroperasi.

Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai prodused, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi; JAAS sebagai kameramen; AIS sebagai editor, AT sebagai sound enginering serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita.