Titi DJ Sempat Ragukan Kredibilitas Krisdayanti Jadi Anggota Dewan, Tapi Kini Jadi Bangga

Aksi panggung Titi DJ dalam konser bertajuk Intimate Moment With Titi di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Titi DJ mengapresiasi kedatangan penyanyi Krisdayanti dalam konser intimatenya di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023) malam.

Rekan seprofesinya itu menurut pemilik nama asli Titi Dwi Jayati ini rela terbang dari Malang untuk menyaksikan penampilannya di tengah kesibukan sebagai anggota DPR.

"Krisdayanti I love you so much aku terharu dia datang ini pertama kalinya dia datang. Dimaklumi kok apalagi ibu dewan," kata Titi DJ.

"Dia Dapilnya di Malang. Besok ada acara di Malang, dia terbang khusus," sambungnya.

Titi DJ kemudian membanggakan karir dari Krisdayanti dimana ia kini sebagai seorang penyanyi dan anggota Dewan.

"Semoga tetap menjadi anggota Dewan, membanggakan. Krisdayanti oke penyanyi, Krisdayanti oke anggota Dewan," ucapnya.

Bahkan pelantun lagu Sang Dewi itu berkelakar pernah meragukan kredibilitas Krisdayanti untuk menjadi anggota Dewan.

Namun rasa penasaran tersebut justru terjawab.

Kini Titi DJ sangat membanggakan ibu kandung Aurel Hermansyah itu.

"Tadi sempat 'ih Krisdayanti jadi anggota', ternyata salah, memperkirakan kamu luar biasa sekali adekku," ucap Titi DJ.

"Dimana lagi setiap hari ngantor dandannya full bajunya semuanya salut," sambung Titi DJ disertai tawa.

Tidak hanya Krisdayanti, Titi DJ ikut menyapa Ashanty yang juga hadir dalam konser intimatenya kali ini.

Titi DJ kemudian mempertanyakan keberadaan Anang Hermansyah.

"Ada Ashanty, kok nggak sama Anang? Kok ada Krisdayanti masa takut mas Anang," pungkasnya.