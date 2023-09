Chord Gitar Lagu Tak Sedalam Ini - Arief, Lirik: Jangan Kau Obati Luka Ini

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Tak Sedalam Ini yang dinyanyikan oleh Arief, kunci dari D.

Lagu tersebut, termuat dalam album Arief bertajuk Tak Sedalam Ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Menanti Sebuah Jawaban - Padi: Aku Tak Bisa Luluhkan Hatimu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Sedalam Ini - Arief

(Intro) D Am D Em

D Am D Em..

Em

jangan.. kau obati luka ini

Am

biarkan.. mengalir darah tak henti..

D G

ku tahu.. kau hanya membuat luka

G

ku semakin perih..

Am Em

kini kau datang.. esok kau pergi

C B Em B

seakan engkau tak punya hati..

Em

terlalu aku mencintaimu..

Am

rupanya kesempatan bagimu..

D G

maafku.. untukmu berulang kali

G

tapi tiada arti..

Am Em

kini denganku.. esok dengannya..

C B Em B

Aku tak sanggup lagi....

(Chorus)

Em D

sakitnya.. perihnya..

Am Em B

melihat.. kau bercumbu dengannya..

Em D

Kau tega menyiksa

Am Em

Aku yang selalu setia

D Am

andai rasa dihati tak sedalam ini..

D Em

dari dahulu engkau tlah kutinggalkan..

D

cinta yang kumiliki

Am

tak bisa kau bandingkan..

D Em

rugilah engkau kerna memilih dia..

(Int) Em D Am D Em...

D Am D Em

D Am D Em

Em

terlalu aku mencintaimu..

Am

rupanya kesempatan bagimu..

D G

maafku.. untukmu berulang kali

G

tapi tiada arti..

Am Em

kini denganku.. esok dengannya..

C B Em B

aku tak sanggup lagi..

Kembali ke Chorus

(Ending) Em D Am D Em..

D Am D Em

D Am D Em..

(Tribunnews.com)